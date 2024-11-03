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Бернард Хопкинс: «Усик досрочно победит Фьюри. Тайсон не сможет превзойти Александра в уровне боксерского IQ»

Бернард Хопкинс считает Усика фаворитом реванша с Фьюри.

«Я был на стороне Тайсона во многих поединках. Но сейчас мне кажется, что Фьюри просто не сможет превзойти Александра Усика в уровне боксерского IQ.

Мой прогноз – досрочная победа Усика. Бой остановят не из-за тяжелого нокаута, а просто, пожалев Тайсона», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс.

Напомним, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе.

Фьюри – об Усике: «Даже близко не самый сложный соперник в моей карьере. Бои с Уайлдером – самые трудные»

Турки Аль эш-Шейх опубликовал постер реванша Усика и Фьюри

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
logoБернард Хопкинс
logoАлександр Усик
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Усик – Фьюри
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