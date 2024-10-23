Усик и Фьюри провели первый стердаун перед реваншем

Усик и Фьюри провели стердаун перед реваншем.

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели пресс-конференцию перед реваншем, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

18 мая Александр Усик и Тайсон Фьюри провели бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Усик победил раздельным решением судей.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?