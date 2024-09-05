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Альбази − о бое с Морено: «Уважаю Брэндона, но сейчас пришло мое время»

Амир Альбази прокомментировал анонс боя с Брэндоном Морено

«Наконец-то я вернулся, на этот раз будет мейн-ивент в Эдмонтоне 3 ноября. Брэндон Морено, я тебя уважаю и ценю то, что ты сделал для своих людей, но сейчас пришло мое время. И в ноябре я это покажу», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Амир Альбази, который в ночь на 3 ноября подерется с Брэндоном Морено.

Морено не дрался с февраля-2024, когда проиграл Брэндону Ройвалу. Альбази в последний раз дрался летом-2023, когда победил Кая Кара-Франса.

Сехудо допустил возвращение в наилегчайший вес: «Есть мысли подраться с Морено и вернуть себе пояс»

Морено заявил, что ставит карьеру на паузу: «Я устал от СМИ, этого вайба и постоянного давления»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Амира Альбази
наилегчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoБрэндон Морено
Амир Альбази
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