Альбази − о бое с Морено: «Уважаю Брэндона, но сейчас пришло мое время»

Амир Альбази прокомментировал анонс боя с Брэндоном Морено

«Наконец-то я вернулся, на этот раз будет мейн-ивент в Эдмонтоне 3 ноября. Брэндон Морено , я тебя уважаю и ценю то, что ты сделал для своих людей, но сейчас пришло мое время. И в ноябре я это покажу», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Амир Альбази , который в ночь на 3 ноября подерется с Брэндоном Морено.

Морено не дрался с февраля-2024, когда проиграл Брэндону Ройвалу. Альбази в последний раз дрался летом-2023, когда победил Кая Кара-Франса.

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