UFC организовал Морено и Альбази уличный стердаун на фоне автомобильного моста в Эдмонтоне

В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246, в главном бою которого встретятся топы наилегчайшего веса Брэндон Морено и Амир Альбази.

За несколько дней до боя участникам мейн-ивента устроили битву взглядов в городской черте Эдмонтона: Альбази и Морено встали на фоне автомобильного моста.

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