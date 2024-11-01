UFC организовал Морено и Альбази уличный стердаун на фоне автомобильного моста в Эдмонтоне
В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246, в главном бою которого встретятся топы наилегчайшего веса Брэндон Морено и Амир Альбази.
За несколько дней до боя участникам мейн-ивента устроили битву взглядов в городской черте Эдмонтона: Альбази и Морено встали на фоне автомобильного моста.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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