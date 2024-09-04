Поединок Морено и Альбази возглавит турнир UFC в Эдмонтоне

Бой между Брэндоном Морено и Амиром Альбази возглавит турнир UFC в Эдмонтоне

Морено (21-8-2) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл раздельным решением судей Брэндону Ройвалу .

Альбази (17-1) в июне прошлого года выиграл у Кай-Кара Франса . Он идет на серии из пяти побед в промоушене.

Турнир серии Fight Night состоится в ночь на 3 ноября на арене Rogers Place.

Морено заявил, что ставит карьеру на паузу: «Я устал от СМИ, этого вайба и постоянного давления»