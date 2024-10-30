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Джон Джонс достиг соглашения о снятии обвинений по делу о нападении

С Джона Джонса сняты все обвинения по делу о мелком правонарушении.

Джонс, который предстал перед судом по видеосвязи вместе с адвокатом Кристофером Доддом, обвинялся по делу о мелком правонарушении. После признания вины Джонсом судья Асра И. Эллиотт утвердила условия, согласно которым суд снимет обвинения с условием того, что Джонс пройдет четырехчасовой курс по управлению гневом и не будет попадать в неприятности в течение следующих 90 дней.

Обвинения связаны с предполагаемой ссорой 30 марта с двумя антидопинговыми агентами UFC из организации Drug Free Sport International в доме Джонса в Альбукерке. Кристал Мартинес, одна из агентов, обвинила Джонса в угрозах и попытках забрать ее телефон.

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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