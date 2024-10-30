О’Мэлли – о поединке с Топурией: «Это был бы супербой»

Шон О’Мэлли желает провести бой с Илией Топурией.

«Илия нокаутировал Макса. Боже, вы представляете, что было бы, если бы я вышел на ринг и нокаутировал Мераба? Наш поединок с Илией был бы супербоем!» – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

На турнире UFC 306 Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

О’Мэлли отдал пояс UFC на историческом шоу в Лас-Вегасе. Двалишвили – новый чемпион!