О’Мэлли – о поединке с Топурией: «Это был бы супербой»
Шон О’Мэлли желает провести бой с Илией Топурией.
«Илия нокаутировал Макса. Боже, вы представляете, что было бы, если бы я вышел на ринг и нокаутировал Мераба? Наш поединок с Илией был бы супербоем!» – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
На турнире UFC 306 Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
О’Мэлли отдал пояс UFC на историческом шоу в Лас-Вегасе. Двалишвили – новый чемпион!
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Mania
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