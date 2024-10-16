Топурия – об О’Мэлли: «Этот парень так много курит, что потерял рассудок»

Илия Топурия считает, что Шон О’Мэлли потерял рассудок.

«Этот парень так много курит, что потерял рассудок», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

На UFC 307 Шон О’Мэлли единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил титул в легчайшем весе.

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба