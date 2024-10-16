Топурия – об О’Мэлли: «Этот парень так много курит, что потерял рассудок»
Илия Топурия считает, что Шон О’Мэлли потерял рассудок.
«Этот парень так много курит, что потерял рассудок», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
На UFC 307 Шон О’Мэлли единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил титул в легчайшем весе.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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