Топурия больше не хочет драться с О’Мэлли: «Зачем? Он проиграл еще до боя со мной»
Илия Топурия прокомментировал поражение Шона О’Мэлли.
«Появится бой другой бой, бой получше. Так же было и с Пимблеттом. Казалось, что это привлекательный бой, но если ты не на моем уровне, то что поделать?
Он проиграл еще до того, как вышел в октагон со мной. Мне даже не нужно заходить в клетку, чтобы все поняли, что я лучше. Так зачем мне драться?» − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, что Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс UFC в легчайшем весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Marca
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