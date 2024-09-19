Топурия больше не хочет драться с О’Мэлли: «Зачем? Он проиграл еще до боя со мной»

Илия Топурия прокомментировал поражение Шона О’Мэлли.

«Появится бой другой бой, бой получше. Так же было и с Пимблеттом . Казалось, что это привлекательный бой, но если ты не на моем уровне, то что поделать?

Он проиграл еще до того, как вышел в октагон со мной. Мне даже не нужно заходить в клетку, чтобы все поняли, что я лучше. Так зачем мне драться?» − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что Шон О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс UFC в легчайшем весе.

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