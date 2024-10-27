О’Мэлли – о Топурии во время боя: «Он, как маленький чертов Алекс Перейра»
Шон О’Мэлли восхищен агрессией Топурии в бою с Перейрой.
«Илия очень агрессивен на протяжении всего боя. Он, как маленький чертов Алекс Перейра», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Топурия – об О’Мэлли: «Этот парень так много курит, что потерял рассудок»
Топурия больше не хочет драться с О’Мэлли: «Зачем? Он проиграл еще до боя со мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
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