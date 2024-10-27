Гейджи – о победе Топурии: «Адский финиш. У Илии каменные руки»
Джастин Гейджи впечатлен победой Илии Топурии.
«У Топурии каменные руки. Адский финиш», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джастина Гейджи
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