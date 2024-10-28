Турнир PFL, в котором дрались Нганну и Феррейра, продал в США 10 тысяч PPV-трансляций

Стали известны продажи платных трансляций в США поединка Нганну – Феррейра.

MMA Mania, ссылаясь на журналиста Дэйва Мельцера, сообщает, что турнир PFL, который возглавил бой между Франсисом Нганну и Ренаном Феррейрой, продал в США лишь 10 тысяч платных трансляций.

Турнир транслировался на ESPN+, а цена одной трансляции составляла $49,99. Для примера: цена одной трансляции номерного турнира UFC – $79,99.

Важно отметить, что главный бой также транслировался на платформе DAZN за $19,99. Данных о количестве PPV продаж нет.

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