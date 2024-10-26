Макс Холлоуэй впервые проиграл бой нокаутом

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем .

Нокаут от Топурии – первый в MMA для Холлоуэя. За профессиональную карьеру он проиграл восемь раз (семь судейских решение и одна сдача после болевого).

Холлоуэй выступает в UFC с 2012 года, проведя 28 боев.

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