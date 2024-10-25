Взвешивание перед UFC 308: Топурия и Холлоуэй показали одинаковые цифры , Анкалаев легче Ракича

В Абу-Даби проходит церемония взвешивания перед UFC 308, который возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем .

Главные бои турнира:

• Илия Топурия (65,77 кг) – Макс Холлоуэй (65,77 кг)

• Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев

• Лерон Мерфи (65,99 кг) – Дэн Иге

• Магомед Анкалаев (92,76 кг) – Александр Ракич 93,44 кг)

• Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян

• Джефф Нил (77,56 кг) – Рафаэль дос Аньос

• Саид Нурмагомедов – Даниэль Сантос

• Абусупьян Магомедов (83,91 кг) – Брунно Феррейра

• Ринат Фахретдинов (77,56 кг) – Карлос Миранда (76,88 кг)

Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск.