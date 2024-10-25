Взвешивание перед UFC 308: Топурия и Холлоуэй показали одинаковые цифры , Анкалаев легче Ракича
В Абу-Даби проходит церемония взвешивания перед UFC 308, который возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Главные бои турнира:
• Илия Топурия (65,77 кг) – Макс Холлоуэй (65,77 кг)
• Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев
• Лерон Мерфи (65,99 кг) – Дэн Иге
• Магомед Анкалаев (92,76 кг) – Александр Ракич 93,44 кг)
• Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян
• Джефф Нил (77,56 кг) – Рафаэль дос Аньос
• Саид Нурмагомедов – Даниэль Сантос
• Абусупьян Магомедов (83,91 кг) – Брунно Феррейра
• Ринат Фахретдинов (77,56 кг) – Карлос Миранда (76,88 кг)
Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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