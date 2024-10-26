Анкалаев – перед боем с Ракичем: «Докажу, почему именно я – лучший боец в мире»
Магомед Анкалаев обратился к фанатам перед боем с Александром Ракичем.
«Сегодня еще раз докажу, почему именно я – лучший боец в мире. Больше никакой беготни, я заберу все», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев сегодня подерется с Александром Ракичем в главном карде UFC 308.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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