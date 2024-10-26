Анкалаев – перед боем с Ракичем: «Докажу, почему именно я – лучший боец в мире»

Магомед Анкалаев обратился к фанатам перед боем с Александром Ракичем.

«Сегодня еще раз докажу, почему именно я – лучший боец в мире. Больше никакой беготни, я заберу все», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Анкалаев сегодня подерется с Александром Ракичем в главном карде UFC 308.

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Битва взглядов UFC 308: Магомед Анкалаев – Александр Ракич