Битва взглядов UFC 308: Шара Буллет – Армен Петросян

В Абу-Даби 26 октября состоится турнир UFC 308, в главном карде которого пройдет поединок в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяном .

Соперники устроили финальную битву взглядов после церемонии взвешивания.

Тест для Чимаева, претендентский (?) бой Анкалаева, разборка Топурии и Холлоуэя. Готовы к UFC 308?

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби