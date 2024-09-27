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Шара Буллет − о бое с Петросяном: «Всех чемпионов передо мной ставьте, готов их всех хрустнуть»

Шарабутдин Магомедов не боится навыков Армена Петросяна.

«Петросян − чемпион мира по тайскому боксу? Всех чемпионов мира можете выставить, я по одному готов их всех хрустнуть, проблем нет.

Из ударных единоборств я тайским боксом занимался и по разным причинам не стал чемпионом мира по любителям. Да, он чемпион, у него хорошая ударная техника, но я готов через это пройти.

Я три недели был на Эльбрусе, проходил подготовку со сборной Дагестана, таких сборов мне давно не хватало, и в прошлом бою я в такой форме не был, мне не очень понравился тот бой», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 26 октября подерется с Арменом Петросяном.

Веттори попросил Уайта о поединке с Буллетом: «Я против Шары в декабре»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
Армен Петросян
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC 308
logoШара Буллет - Петросян
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