Шара Буллет − о бое с Петросяном: «Всех чемпионов передо мной ставьте, готов их всех хрустнуть»
Шарабутдин Магомедов не боится навыков Армена Петросяна.
«Петросян − чемпион мира по тайскому боксу? Всех чемпионов мира можете выставить, я по одному готов их всех хрустнуть, проблем нет.
Из ударных единоборств я тайским боксом занимался и по разным причинам не стал чемпионом мира по любителям. Да, он чемпион, у него хорошая ударная техника, но я готов через это пройти.
Я три недели был на Эльбрусе, проходил подготовку со сборной Дагестана, таких сборов мне давно не хватало, и в прошлом бою я в такой форме не был, мне не очень понравился тот бой», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 26 октября подерется с Арменом Петросяном.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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