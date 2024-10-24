Чимаев рассказал о проблемах полуторагодовалого сына со здоровьем: «Ему сделают операцию, но все будет хорошо»

Хамзат Чимаев рассказал, что его полуторагодовалому сыну нужна операция.

«После боя я вернусь в Швецию. Моему сыну сделали операцию, затем еще одну. Но все хорошо, хвала Всевышнему.

После боя ему предстоит еще одна операция, так что после нее он будет здоров. Ему полтора года, это мой единственный ребенок.

Отцовство – это тяжело. Какие у него проблемы? У него проблемы с почкой, не знаю, как это сказать по-английски.

Но врачи говорят, что такое бывает у многих детей. Хвала Всевышнему, он будет здоров. Он разговаривает, ходит, бегает, он счастлив», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев , который 26 октября подерется с Робертом Уиттакером.

Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»