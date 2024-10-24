Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»
Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра может его нокаутировать.
«Я всегда открыт для боя с Алексом. Знаю, что этот бой с точки зрения стиля для меня намного легче, чем для других парней.
Но мне нужно быть честным в плане ударной техники. Понимаю, что этот парень может меня нокаутировать», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Битва взглядов UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич, Шара Буллет – Петросян
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости