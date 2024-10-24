Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»

Хамзат Чимаев заявил, что Алекс Перейра может его нокаутировать.

«Я всегда открыт для боя с Алексом . Знаю, что этот бой с точки зрения стиля для меня намного легче, чем для других парней.

Но мне нужно быть честным в плане ударной техники. Понимаю, что этот парень может меня нокаутировать», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев .

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