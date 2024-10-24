Битва взглядов UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич, Шара Буллет – Петросян
Илия Топурия и Макс Холлоуэй устроили битву взглядов.
В Абу-Даби прошла пресс-конференция перед турниром UFC 308.
В главном карде состоятся следующие бои:
Илия Топурия – Макс Холлоуэй;
Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев;
Магомед Анкалаев – Александр Ракич;
Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян.
После пресс-конференции бойцы устроили битвы взглядов.
Боец из Таджикистана Доробшох Наботов попросил Уайта взять его в UFC во время пресс-конференции
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости