Уиттакер – ад для вольников. Чимаеву очень не повезло

Главный тест в карьере.

Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев все-таки встретятся – со второй попытки. Летом Чимаев слетел с боя из-за болезни, а теперь – даже идет фаворитом (похоже, из-за суперагрессивного борцовского стиля).

Но Уиттакер привык соревноваться с вольниками: он уже отбирался в сборную Австралии по борьбе, а в UFC встречался с призером олимпийских игр. И кто тогда для кого проблема?

Уиттакер прошел путь от карате до вольной борьбы. Мог поехать на Игры Содружества, но помешал UFC

Многие считают Роберта Уиттакера базовым ударником-каратистом. C одной стороны, это справедливо: фактически его первый освоенный вид единоборств – карате годзю-рю. Но постепенно Уиттакер перешел из ударных видов единоборств в смешанные, добавив в арсенал элементы борьбы и грэпплинга.

После восьми лет в годзю-рю Уиттакер заработал черный пояс и перешел в хапкидо – корейское боевое искусство, включающее в том числе броски и болевые приемы. Со временем зал хапкидо поменял специализацию на смешанные единоборства. Так Уиттакер стартовал в ММА.

Но, уже став бойцом UFC, неожиданно заявился на Кубок Австралии-2015 по вольной борьбе и победил во всех трех схватках. «Я подумал, что было бы неплохо немного посоревноваться, провести пару-тройку схваток. Получилось неплохо», – вспоминал Уиттакер.

Карьера в вольной борьбе продолжилась в 2017-м. Уиттакер вернулся на борцовские маты на чемпионате Австралии и снова занял первое место в весовой категории до 97 кг.

Удивление, когда Уиттакер заявился на квалификационный турнир по борьбе за сборную Австралии, которая должна была полететь на Игры Содружества-2018. Отбор прошел в ноябре-2017 в Голд-Косте, Уиттакер вышел… и снова выиграл!

Благодаря той победе он заслужил право представлять Австралию на борцовском турнире Игр Содружества, но так туда и не попал: примерно на то же время ему назначили поединок за титул против Йоэля Ромеро.

«UFC были не очень довольны моим участием в Играх Содружества. Мне сказали, что меня могут лишить титула, если я получу травму и не проведу защиту. Все знают мои приоритеты. UFC – моя работа. Что важнее: провести поединок в UFC, благодаря которому я получу деньги на жизнь, или поучаствовать в Играх Содружества, где я не получу ничего? Выбор очевиден», – говорил Уиттакер.

Помимо высочайших результатов в вольной борьбе, Уиттакер преуспел и в бразильском джиу-джитсу. В 2020-м он получил черный пояс от Алекса Пратеса, ученика Ройлера Грейси, а сейчас преподает джиу-джитсу в академии Грейси в Сиднее.

Как Уиттакер справлялся с борцами?

Прямо перед первым поединком против Исраэля Адесаньи в 2019 году Уиттакер провел четыре поединка подряд против топовых борцов средней весовой категории. Дерек Брансон, Жакаре Соуза и Йоэль Ромеро суммарно сделали 34 попытки тейкдаунов. Уиттакер пропустил всего восемь, эффективность защиты от переводов – 76,4%. Еще больше удивляет процент времени под контролем соперника – всего 18,5. Как?

Все начинается со стойки. Карате-стойка Уиттакера достаточно открытая, но имеет несколько серьезных преимуществ. Одно из главных – низкое положение рук позволяет быстро реагировать на проходы соперников и делать андерхуки.

Положение рук Уиттакера против Брансона

Помимо низкой стойки, в защите Уиттакеру помогает высочайшая скорость реакции. Благодаря этому он блестяще спролит, то есть откидывает ноги назад при попытке тейкдауна. Именно спролами Уиттакер обнулил многие попытки проходов Йоэля Ромеро.

Еще один важный момент – действия Уиттакера после пропущенного тейкдауна. В похожем на Алекса Волкановски стиле он не дает сопернику возможности полностью уложить себя на спину и моментально встать.

Вот пример из поединка против Ромеро:

Уиттакер идет вперед и пропускает встречный тейкдаун от Ромеро

Уиттакер успевает сгруппироваться в воздухе и быстро занять хорошую позицию для быстрого подъема в стойку

Шесть секунд спустя бойцы уже на ногах

Сочетание физических качеств, технических навыков и особенностей стиля делает из Уиттакера действительно сложного соперника для любого вольника. Работать с ним в партере не менее трудно. На земле Уиттакер действует надежно: тщательно выбирает момент для свипа, а когда его не видит – использует надежные защитные позиции. Этого хватает, чтобы уходить от тяжелых ударов в граунд-энд-паунде и сабмишенов.

Пять раундов против Уиттакера – главный тест в карьере Чимаева

За всю карьеру Уиттакер ни разу не встречался с настолько агрессивным, техничным и физически развитым борцом, как Чимаев. Да, он дрался против Ромеро, но на момент поединка тому было уже 40 лет – даже кубинский суперсолдат не может быть в идеальной форме в таком возрасте. Его подвижность ухудшилась из-за травм, а кардио не позволяло совершать достаточное количество эффективных попыток проходов.

Чимаеву всего 30, он в отличной форме. Единственное, что заставляет сомневаться в его физической готовности – большое количество различных болезней и связанные с ними частые простои.

Чимаев превосходит Ромеро-2017 не только в физике, но и в умении контролировать соперника сверху. Если он все же переведет Уиттакера, то высока вероятность более длительного периода контроля в партере и более серьезного урона сверху.

Главный вопрос: сможет ли Чимаев бороться в высоком темпе на протяжении длительного времени? В этот раз он подерется в пятираундовом поединке, поэтому распределение сил на всю дистанцию может оказаться решающим фактором. Если Чимаев все-таки решит экономить силы, что в таком случает станет с его главной фишкой – запредельной агрессивностью и давлением?

Кажется, этот поединок расскажет многое о Хамзате Чимаеве. Против него, наконец, боец его уровня и весовой, обладающий по-настоящему сильной защитной борьбой и выходящий на поединок после полного тренировочного лагеря.

Сложнейший тест за всю карьеру. Справится ли Чимаев?

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Фото: East News /Sean M. Haffey via AFP, AP Photo/Kamran Jebreili; Gettyimages.ru /Josh Hedges/Zuffa LLC