Боец из Таджикистана Доробшох Наботов попросил Уайта взять его в UFC во время пресс-конференции
Доробшох Наботов попросил Дану Уайта подписать его в UFC.
Во время пресс-конференции UFC 308 боец из Таджикистана Доробшох Наботов подошел к микрофону в зрительном зале и попросил президента UFC Дану Уайта подписать его в промоушен. Наботов заявил, что готов драться на UFC 308, если кто-то из участников вылетит.
Уайт спросил у Наботова, сколько ему лет, какой у него рекорд и возраст, после чего предложил Доробшоху участие в Претендентской серии, пригласил на сцену и отправил за кулисы.
Наботов – легковес с рекордом 8-0 в профессиональных ММА, ранее он дрался AMC Fight Night и Ural FC.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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