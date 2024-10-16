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Уайт – о возможном возвращении Серроне в UFC: «Он ушел на пенсию. Что еще нужно доказывать?»

Дана Уайт не рад возможному возвращению Дональда Серроне в UFC.

«Он ушел на пенсию. Что еще нужно доказывать? Если вы хотите зарабатывать деньги, давайте придумаем что-нибудь еще. Я ненавижу это. 

Когда парни уходят на пенсию, они уходят не просто так. Они уходят на пенсию не просто потому, что... Потому что знают, что все кончено, что так оно и есть», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Ранее Дональд Серроне заявил, что планирует вернуться в UFC и провести еще два боя. Последний раз он дрался в июле-2022, когда удушающим проиграл Джиму Миллеру.

У Серроне в детстве диагностировали синдром дефицита внимания. Полицейские приковывали его наручниками и избивали

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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