Официально: Наойя Иноуэ подерется с Сэмом Гудманом 24 декабря в Токио
24 декабря в Токио состоится бой Наойи Иноуэ и Сэма Гудмана.
24 декабря в Токио (Япония) состоится вечер бокса компании Top Rank, в главном бою которого Наойя Иноуэ подерется с Сэмом Гудманом.
Иноуэ – абсолютный чемпион в первом полулегком весе с рекордом 28-0. Гудман – 26-летний австралиец с рекордом 19-0.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Top Rank
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