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Официально: Наойя Иноуэ подерется с Сэмом Гудманом 24 декабря в Токио

24 декабря в Токио состоится бой Наойи Иноуэ и Сэма Гудмана.

24 декабря в Токио (Япония) состоится вечер бокса компании Top Rank, в главном бою которого Наойя Иноуэ подерется с Сэмом Гудманом.

Иноуэ – абсолютный чемпион в первом полулегком весе с рекордом 28-0. Гудман – 26-летний австралиец с рекордом 19-0.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Top Rank
первый полулегкий вес
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