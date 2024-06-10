Наойя Иноуэ: «Кто лучший в мире? Не хочу умолять свои заслуги, но бой Кроуфорд – Спенс меня впечатлил»

Наойя Иноуэ намекнул, кто лучший боксер мира вне весовой категории.

«Лучший боксер вне весовой категории? Я считаю важным признавать собственные достижения, но бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом меня очень впечатлил», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Наойя Иноуэ.

Напомним, в июле 23-го Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде, выиграв титул бесспорного чемпиона полусреднего веса.

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