Наойя Иноуэ: «Кто лучший в мире? Не хочу умолять свои заслуги, но бой Кроуфорд – Спенс меня впечатлил»
Наойя Иноуэ намекнул, кто лучший боксер мира вне весовой категории.
«Лучший боксер вне весовой категории? Я считаю важным признавать собственные достижения, но бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом меня очень впечатлил», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Наойя Иноуэ.
Напомним, в июле 23-го Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде, выиграв титул бесспорного чемпиона полусреднего веса.
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