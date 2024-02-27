Менеджер заявил, что Махачев дважды подерется в 2024 году: «Кто-то встретится с Исламом летом и в ноябре»

Ислам Махачев должен подраться летом и в ноябре 2024 года.

«Ситуация в легком весе очень интересная. Есть Чарльз и его бой с Арманом Царукяном. защищает титул BMF.

И кто покажет себя лучше, тот и получит титульный шанс. Кто-то подерется с Исламом в июне или июле, кто-то другой − в ноябре.

Ислам будет драться в любой день, который ему предложит UFC. И как минимум дважды в этом году, это точно», − сказал менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

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