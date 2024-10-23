Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе Хитмана

Александр Усик в образе Хитмана перед реваншем с Фьюри.

Пресс-конференция прошла в среду в Лондоне. Первым на сцену вышел Фьюри, который для музыкального сопровождения выбрал песню Barbie Girl.

За ним появился Усик. Он предстал в образе наемного убийцы из серии видеоигр Hitman.

Второй поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?