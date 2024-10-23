Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе Хитмана
Александр Усик в образе Хитмана перед реваншем с Фьюри.
Пресс-конференция прошла в среду в Лондоне. Первым на сцену вышел Фьюри, который для музыкального сопровождения выбрал песню Barbie Girl.
За ним появился Усик. Он предстал в образе наемного убийцы из серии видеоигр Hitman.
Второй поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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