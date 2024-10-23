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Хамзат Чимаев: «Если Усман не остановил мою борьбу, то у Уиттакера нет шансов»

Хамзат Чимаев заявил, что сможет легко побороть Роберта Уиттакера.

«Кто остановил мои тейкдауны? Никто. Так что не думаю, что этот парень будет другим. Камару Усман был отличным чемпионом, он побеждал всех, но я победил его. 

Я легко доминировал во всех раундах. Что будет отличаться в партере с тхэквондистом или каратистом по сравнению с Усманом, который был борцом? Уиттакеру не победить», – сказал Хамзат Чимаев.

Чимаев готовится к возвращению в UFC в Чечне и хочет титульник. Справедливо?

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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