Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»
Роберт Уиттакер заявил о готовности к поединку с Хамзатом Чимаевым.
«Я собираюсь пойти на охоту за Хамзатом и взять этот бой. Не думаю, что он сможет противостоять этому. Вряд ли моя защита от борьбы и мощь моего удара дадут ему легкую ночь.
Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов, потому что я готов», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Чимаев и Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
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