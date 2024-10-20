Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»

Роберт Уиттакер заявил о готовности к поединку с Хамзатом Чимаевым.

«Я собираюсь пойти на охоту за Хамзатом и взять этот бой. Не думаю, что он сможет противостоять этому. Вряд ли моя защита от борьбы и мощь моего удара дадут ему легкую ночь.

Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов, потому что я готов», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Чимаев и Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

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