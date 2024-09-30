Нил ставит на Уиттакера в бою с Чимаевым: «Роберт – крепкий ублюдок»
Джефф Нил считает Роберта Уиттакера фаворитом поединка с Хамзатом Чимаевым.
«Я ставлю на победу Уиттакера, поскольку думаю, что Хамзат не выйдет в октагон.
Шучу. Конечно, бой состоится. Но я все равно выберу Уиттакера. Роберт – крепкий ублюдок», – заявил боец UFC Джефф Нил.
Напомним, Чимаев и Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Чимаев назвал Джонса самым опасным соперником в UFC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Джеймса Линча
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