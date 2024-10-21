Чимаев может получить титульник, если победит Уиттакера. В команде Хамзата подтвердили информацию

Хамзат Чимаев может получить титульный бой, если победит Роберта Уиттакера.

«Хамзат может получить титульный бой, если победит Уиттакера. Такая вероятность есть», – подтвердил источник в команде Чимаева.

Напомним, Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Алекс Волкановски: «Удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером в бою с Чимаевым. Думаю, он воспользуется шансом»

Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»