Чимаев может получить титульник, если победит Уиттакера. В команде Хамзата подтвердили информацию
Хамзат Чимаев может получить титульный бой, если победит Роберта Уиттакера.
«Хамзат может получить титульный бой, если победит Уиттакера. Такая вероятность есть», – подтвердил источник в команде Чимаева.
Напомним, Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Алекс Волкановски: «Удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером в бою с Чимаевым. Думаю, он воспользуется шансом»
Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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