Царукян сообщил о покупке квартиры в Москве: «Пять комнат в Раменках»

Арман Царукян рассказал о покупке пятикомнатной квартиры в Москве.

«Реализовал ли я цель купить квартиру в Москве? В этом году, да. Мне по карману это не ударило – об этом позаботилась команда Lion Heart, за которую я выступаю.

Территориально она в Раменке. Сколько комнат? Пять комнат, но они маленькие. Я планирую сделать четыре», – сказал легковес UFC Арман Царукян .

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