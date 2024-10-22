Царукян сообщил о покупке квартиры в Москве: «Пять комнат в Раменках»
Арман Царукян рассказал о покупке пятикомнатной квартиры в Москве.
«Реализовал ли я цель купить квартиру в Москве? В этом году, да. Мне по карману это не ударило – об этом позаботилась команда Lion Heart, за которую я выступаю.
Территориально она в Раменке. Сколько комнат? Пять комнат, но они маленькие. Я планирую сделать четыре», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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