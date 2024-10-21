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Алекс Волкановски: «Удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером в бою с Чимаевым. Думаю, он воспользуется шансом»

Александр Волкановски не считает Роберта Уиттакера аутсайдером в бою с Чимаевым.

«Я удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером, правда. Думаю, что все решится в последних раундах. Мне кажется, что Роб воспользуется шансом», – сказал экс-чемпион UFC Александр Волкановски.

Напомним, Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер подерутся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Нил ставит на Уиттакера в бою с Чимаевым: «Роберт – крепкий ублюдок»

Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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Уиттакер − Чимаев
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