Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов, поставив на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну

Конор Макгрегор не угадал исход главного боя турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поставил 500 тысяч долларов на победу Ренана Феррейры нокаутом над Фрэнсисом Нганну. Потенциальный выигрыш составил бы 1 миллион 675 тысяч долларов. В итоге поединок завершился победой Нганну техническим нокаутом в первом раунде.

Для Фрэнсиса это был дебют в PFL. Он получил специальный пояс PFL Super Fights.

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