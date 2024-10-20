Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов, поставив на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну
Конор Макгрегор не угадал исход главного боя турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поставил 500 тысяч долларов на победу Ренана Феррейры нокаутом над Фрэнсисом Нганну. Потенциальный выигрыш составил бы 1 миллион 675 тысяч долларов. В итоге поединок завершился победой Нганну техническим нокаутом в первом раунде.
Для Фрэнсиса это был дебют в PFL. Он получил специальный пояс PFL Super Fights.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Forbes
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