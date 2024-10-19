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Hardcore FC вступил в новую Федерацию олимпийского спорта

Анатолий Сульянов сказал, что с абсолютной уверенностью турнир 26 октября состоится.

«Я хочу сказать с абсолютной уверенностью, что турнир состоится. Здесь же хочу выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал. Вас было очень и очень много: спортсмены, менеджеры спортивные функционеры, спортивные чиновники. И, конечно же, вы, наши дорогие зрители.

Мы вступили в новую федерацию и получили лицензию на проведение турниров. Все подробности мы расскажем чуть позже обязательно. Пока могу сказать только, что это Олимпийская Федерация», – сказал основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов.

14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий на проведение турниров по боксу и кулачным боям.

Глава Hardcore отбивается у Собчак – за тот самый пинок ринг-герл и поддельные справки у бойцов

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
Hardcore FC
Поп ММА
Анатолий Сульянов
Hardcore Boxing
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