Hardcore FC вступил в новую Федерацию олимпийского спорта
Анатолий Сульянов сказал, что с абсолютной уверенностью турнир 26 октября состоится.
«Я хочу сказать с абсолютной уверенностью, что турнир состоится. Здесь же хочу выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал. Вас было очень и очень много: спортсмены, менеджеры спортивные функционеры, спортивные чиновники. И, конечно же, вы, наши дорогие зрители.
Мы вступили в новую федерацию и получили лицензию на проведение турниров. Все подробности мы расскажем чуть позже обязательно. Пока могу сказать только, что это Олимпийская Федерация», – сказал основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов.
14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий на проведение турниров по боксу и кулачным боям.
Глава Hardcore отбивается у Собчак – за тот самый пинок ринг-герл и поддельные справки у бойцов
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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