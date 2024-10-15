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Анатолий Сульянов: «Дальнейший спортивный путь Hardcore FC продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией»

Сульянов анонсировал переход Hardcore FC в другую профессиональную федерацию.

«Дальнейший спортивный путь Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда.

Все намеченные съемки, мероприятия и стадионные турниры остаются без изменений», – рассказал глава Hardcore FC Анатолий Сульянов.

Ранее Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по кулачным боям и боксу.

Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Анатолия Сульянова
Hardcore FC
Поп ММА
Анатолий Сульянов
Hardcore Boxing
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