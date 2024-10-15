Анатолий Сульянов: «Дальнейший спортивный путь Hardcore FC продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией»

Сульянов анонсировал переход Hardcore FC в другую профессиональную федерацию.

«Дальнейший спортивный путь Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда.

Все намеченные съемки, мероприятия и стадионные турниры остаются без изменений», – рассказал глава Hardcore FC Анатолий Сульянов.

Ранее Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по кулачным боям и боксу.

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