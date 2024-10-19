Бетербиев – о переходе в другую весовую категорию: «Я буду собирать консилиум»

Артур Бетербиев рассказал о повышении в весовой категории и втором абсолюте.

«Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум. Мечты стать двойным абсолютным чемпионом нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев .

Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе за последние 22 года.

Что дальше для Бетербиева и Бивола?