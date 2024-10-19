Бетербиев – о переходе в другую весовую категорию: «Я буду собирать консилиум»
Артур Бетербиев рассказал о повышении в весовой категории и втором абсолюте.
«Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум. Мечты стать двойным абсолютным чемпионом нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе за последние 22 года.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости