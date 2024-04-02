Федор и Немков будут в углу Молдавского во время боя с Делией на PFL 1: 2024

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) PFL Валентин Молдавский Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко и Вадим Немков будут в углу Валентина Молдавского в бою с Анте Делией.

PFL в соцсетях выложил фотографию команды Валентина Молдавского, которая будет в углу россиянина в бою с Анте Делией. Вместе с Молдавским в Сан-Антонио (Техас) приехали Федор Емельяненко и Вадим Немков.

Поединок Молдавского и Делии возглавит турнир PFL 1: 2024, который состоится в ночь на 5 апреля.

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2 комментария
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Емельяненко тут на Монсона уже похож.
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Федя на курсе, сразу видно.
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