IBF обязала Артура Бетербиева защитить титул поединком с Михаэлем Айфертом
IBF обязала Артура Бетербиева защитить пояс против Михаэля Айферта.
Журналист Yahoo Sports Кит Айдек утверждает, что Международная боксерская федерация (IBF) обязала Артура Бетербиева провести защиту титула поединком с немцем Михаэлем Айфертом (13-1).
Айферт в марте 2023-го победил судейским решением Жана Паскаля.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кита Айдека
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