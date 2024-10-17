Бетербиев – о реакции Дзюбы на его победу: «Не видел. Но готов провести ему тренировку, а там посмотрим»
Артур Бетербиев прокомментировал реакцию Артема Дзюбы на его бой с Биволом.
«Дзюба раскритиковал решение судей? Я не особо разбираюсь в футболе, не видел его реакцию. Но если он хочет что-то по боксу, я готов провести ему тренировку, показать пару моментов. А там посмотрим», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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