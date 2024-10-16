Рахмонов – о бое с Махачевым: «Если Ислам сам захочет, то почему нет?»

Шавкат Рахмонов готов провести бой против Ислама Махачева.

– Если ты станешь чемпионом, то готов принять бой с Исламом Махачевым?

– Если Ислам сам захочет, то почему нет? Конечно, не хотел бы. Я ко всем отношусь хорошо. Но если будет желание, то не откажусь, – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов .

8 декабря на UFC 310 Шавкат Рахмонов проведет титульный бой в полусреднем весе против чемпиона Белала Мухаммада.

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