Шавкат Рахмонов: «Махачев будет топовым бойцом и в полусреднем весе»

Шавкат Рахмонов прокомментировал возможный переход Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Получится ли у Ислама в 77 кг? Посмотрим, время покажет. В 77 кг он тоже будет топовым бойцом. Самое главное: даже если он выиграет пояс, будет ли он защищать его или оставит? Это интересный момент. Мне было бы интересно, если бы он даже выиграл и остался. А так неинтересно, что он выиграет один раз и уйдет», – сказал Рахмонов.

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