Шавкат Рахмонов о бое с Махачевым: «От того, что я здесь скажу, ничего не изменитсся, все решает UFC»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном бое с чемпионом лиги в легком весе Исламом Махачевым:

«Про бой с Махачевым можно сколько угодно говорить, но все решает UFC. От того, что я здесь скажу, ничего не изменится. Если дадут бой, то подеремся»

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