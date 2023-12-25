Шавкат Рахмонов о бое с Махачевым: «От того, что я здесь скажу, ничего не изменитсся, все решает UFC»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о возможном бое с чемпионом лиги в легком весе Исламом Махачевым:

«Про бой с Махачевым можно сколько угодно говорить, но все решает UFC. От того, что я здесь скажу, ничего не изменится. Если дадут бой, то подеремся»

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