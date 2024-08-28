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Рахмонов – о желании Махачева подняться в весе: «Не против подраться с ним»

Шавкат Рахмонов высказался о желании Ислама Махачева подняться в другой дивизион

«Не знаю, планирует ли Ислам подниматься в полусреднюю категорию – ему ведь предстоит защита титула в собственном дивизионе. Но если он поднимется в весе, то я буду готов провести против него бой.

Никто не знает, что будет в будущем. Но я не против подраться с ним», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»

Белал Мухаммад: «Рахмонов – мой следующий соперник. Заберу его нолик»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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logoШавкат Рахмонов
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