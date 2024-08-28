Рахмонов – о желании Махачева подняться в весе: «Не против подраться с ним»
Шавкат Рахмонов высказался о желании Ислама Махачева подняться в другой дивизион
«Не знаю, планирует ли Ислам подниматься в полусреднюю категорию – ему ведь предстоит защита титула в собственном дивизионе. Но если он поднимется в весе, то я буду готов провести против него бой.
Никто не знает, что будет в будущем. Но я не против подраться с ним», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»
Белал Мухаммад: «Рахмонов – мой следующий соперник. Заберу его нолик»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости