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Ural FC 8: Асбаров против Бордмана, Сидельников против Кливленда и другие бои

16 октября в Перми пройдет турнир Ural FC 8. В главном событии встретятся тяжеловесы Сослан Асбаров и Роберт Бордман.

Основные бои турнира:

• MMA в стойке: Сослан Асбаров (7-0) – Роберт Бордман (12-0)

• K1: Кирилл Сидельников (14-7) – Раким Кливленд (23-17)

• K1: Сергей Пономарев (11-2) – Джейден Эйнауд (35-8-2)

• MMA: Никита Шаршавин (10-0) – Фабио Агиар (18-4)

• K1: Валерий Бизяев (19-4) – Иури Фернандес (8-0)

• K1: Дарья Кувакина (3-0) – Дебор Эвора (28-9-1)

Начало турнира – 21:00 по мск.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoКирилл Сидельников
logoбокс
logoСослан Асбаров
Ural FC
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