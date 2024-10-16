Ural FC 8: Асбаров против Бордмана, Сидельников против Кливленда и другие бои
16 октября в Перми пройдет турнир Ural FC 8. В главном событии встретятся тяжеловесы Сослан Асбаров и Роберт Бордман.
Основные бои турнира:
• MMA в стойке: Сослан Асбаров (7-0) – Роберт Бордман (12-0)
• K1: Кирилл Сидельников (14-7) – Раким Кливленд (23-17)
• K1: Сергей Пономарев (11-2) – Джейден Эйнауд (35-8-2)
• MMA: Никита Шаршавин (10-0) – Фабио Агиар (18-4)
• K1: Валерий Бизяев (19-4) – Иури Фернандес (8-0)
• K1: Дарья Кувакина (3-0) – Дебор Эвора (28-9-1)
Начало турнира – 21:00 по мск.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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