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Бетербиев и Бивол поднялись на две позиции в рейтинге P4P от The Ring, обойдя Канело

Бетербиев и Бивол поднялись на две позиции в рейтинге P4P от The Ring.

Журнал The Ring обновил рейтинг P4P. Первое место сохранил тяжеловес Александр Усик. В тройку вошли Наойя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол после очного боя за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе поднялись на две позиции: Бетербиев – четвертый, Бивол – пятый.

Как выглядит топ-10:

1. Александр Усик

2. Наойя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Артур Бетербиев

5. Дмитрий Бивол

6. Канело Альварес

7. Джесси Родригес

8. Джервонта Дэвис

9. Дзюнто Накатани

10. Дэвин Хейни

Что дальше для Бетербиева и Бивола?

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ring
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The Ring
Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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