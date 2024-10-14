Джефф Монсон: «У меня прошла свадьба по нормам ислама в Уфе. Я счастлив»
Джефф Монсон женился по нормам ислама в Уфе.
«У меня прошла свадьба по нормам ислама в Уфе в прошлый понедельник. Я очень счастлив. Моя жена прекрасна, она очень добра к нашим детям», – заявил экс-боец MMA и депутат Джефф Монсон.
Напомним, в 2018-м Монсон получил российское гражданство. Несколько месяцев назад Джефф решил принять ислам.
Монсон не будет менять имя после принятия ислама: «Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого. И в России меня так знают»
Монсон планирует изучить арабский язык после принятия ислама: «Это необходимость»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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