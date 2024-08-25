Монсон не будет менять имя после принятия ислама: «Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого. И в России меня так знают»

Джефф Монсон передумал менять имя после перехода в ислам.

«Очень уважаю ислам, и не только потому, что принял эту веру. Но решил не менять свое имя. Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого.

Естественно, и в России меня знают по этому имени. Люди знают, кто я. Поэтому точно оставляю как есть», - заявил экс-боец MMA и депутат Джефф Монсон.

Напомним, в 2018-м Монсон получил российское гражданство. Несколько месяцев назад Джефф решил принять ислам.

Монсон – об издевках Конора над Хабибом: «Он не может принять то поражение. Его троллинг – жалкое поведение. Макгрегор – хороший боец, но нехороший человек»

Монсона не подвергнут проверке из-за надписи на футболке: «Парламент Башкирии меня поддержал»