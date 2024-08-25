Монсон не будет менять имя после принятия ислама: «Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого. И в России меня так знают»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон передумал менять имя после перехода в ислам.

«Очень уважаю ислам, и не только потому, что принял эту веру. Но решил не менять свое имя. Джеффом меня назвала мама. Мне это дорого.

Естественно, и в России меня знают по этому имени. Люди знают, кто я. Поэтому точно оставляю как есть», - заявил экс-боец MMA и депутат Джефф Монсон.

Напомним, в 2018-м Монсон получил российское гражданство. Несколько месяцев назад Джефф решил принять ислам.

Монсон – об издевках Конора над Хабибом: «Он не может принять то поражение. Его троллинг – жалкое поведение. Макгрегор – хороший боец, но нехороший человек»

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12 комментариев
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Могбы стать Джафаром))
+22
0
+22
С его отбитой кукухой через пару лет решит стать женщиной
+24
-3
+21
Все,что мог уже поменял. Следующая замена - пол.
+15
-2
+13
Ответ Azamat Abdukadyroff
Могбы стать Джафаром))
Монсоев
+9
0
+9
пояснили видно этому гастролеру, что купили его и нужен он именно в такой номенклатуре, сменит имя - снимут с довольствия, "разоблачения Обамы" от некого ИбнДауда нафиг никому тут не упали
+4
-1
+3
Ответ Satis
С его отбитой кукухой через пару лет решит стать женщиной
И выйдет замуж за Милонова.
+3
0
+3
Ответ ParvizLNDRreal
Монсоев
Аль Мунси
+3
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+3
Он "принятие ислама" использует как эвфемизм, я надеюсь?
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Нужно было брать имя Кринж, исходя из всего его действий
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
И выйдет замуж за Милонова.
феерично ⚡
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Могбы стать Джафаром))
Джафар Мон оглы)
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