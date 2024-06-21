Монсон планирует изучить арабский язык после принятия ислама: «Это необходимость»

Джефф Монсон сообщил, что планирует изучить арабский язык.

Напомним, что ранее Монсон принял ислам и рассказал о желании сменить имя.

«Я планирую изучить арабский язык. Это необходимость для общения, понимания многих процессов. Хотя я уже знаю несколько слов», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет