Монсон планирует изучить арабский язык после принятия ислама: «Это необходимость»
Джефф Монсон сообщил, что планирует изучить арабский язык.
Напомним, что ранее Монсон принял ислам и рассказал о желании сменить имя.
«Я планирую изучить арабский язык. Это необходимость для общения, понимания многих процессов. Хотя я уже знаю несколько слов», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину
«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет
сначала из американцев в русские, потом из русских в мусульмане
он же в курсе, что дальше уже никуда нельзя переходить?
сразу смерть
- ахмат - сила, дон ☝🏻