Монсон планирует изучить арабский язык после принятия ислама: «Это необходимость»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сообщил, что планирует изучить арабский язык.

Напомним, что ранее Монсон принял ислам и рассказал о желании сменить имя.

«Я планирую изучить арабский язык. Это необходимость для общения, понимания многих процессов. Хотя я уже знаю несколько слов», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон принял ислам: планирует сменить имя и поехать в Палестину

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

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13 комментариев
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Русский выучи, для начала. В ресторане сидит тыкает пальцем в меню. С женой на английском разговаривает.
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чето у него конкретно фляга свистит
сначала из американцев в русские, потом из русских в мусульмане
он же в курсе, что дальше уже никуда нельзя переходить?
сразу смерть
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У Джефа после стольких ударов по голове мозги превратились в кашу.
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Ждём Джеффа в лесах Дагестана!
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Теперь будет Джафар Аль Мансур.
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Он русский так и не выучил, а уже за арабский язык взялся
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Русский то выучил уже, полиглот?
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Ответ mootoo
чето у него конкретно фляга свистит сначала из американцев в русские, потом из русских в мусульмане он же в курсе, что дальше уже никуда нельзя переходить? сразу смерть
почему, обратно в американцы, будет на тв-шоу и на CNN рассказывать как внедрялся к врагам Америки и убеждал их прекратить )))))))) "а я значит ему и говорю, Вова, прекращай, а он мне .."
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Остап Бендер на стероидах
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Имея российское гражданство, вместо православия выбрал ислам) не наш человек.
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Джефф, скажите что-нибудь на арабском
- ахмат - сила, дон ☝🏻
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Да его братки из Хамас уже заждались. Джеф же в Палестину ехал
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Ответ Си Эм Панк
Имея российское гражданство, вместо православия выбрал ислам) не наш человек.
Выбирал уже православие, года 3 назад новость была. Думаю сбежит из Плестины в Израиль и станет кошерным иудеем.
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