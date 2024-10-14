Топурия – о Белале: «У него нет досрочных побед, ни одного нокдауна, нет девушки и детей 😂»

Илия Топурия высмеял Белала Мухаммада.

«Досрочных побед нет, нокаутов нет, ни одного нокдауна, нет девушки и детей. Белал никогда не финишировал ни мужчину, ни женщину 😂», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

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