Топурия – о Белале: «У него нет досрочных побед, ни одного нокдауна, нет девушки и детей 😂»
Илия Топурия высмеял Белала Мухаммада.
«Досрочных побед нет, нокаутов нет, ни одного нокдауна, нет девушки и детей. Белал никогда не финишировал ни мужчину, ни женщину 😂», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Белал – Топурии: «Илия «Дидди» Топурия»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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